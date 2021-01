Analyse: Gerry van Gerwen kon alleen nóóit winnen van wielerbond

Dus Marc van den Tweel (56) wordt dinsdagavond als de nieuwe voorzitter van de Wielrenunie (KNWU) voorgesteld. Precies zoals de bond het graag wilde, het lang voorkauwde en nu alles in de gewenste plooi ziet vallen. De champagnekurken zullen weer knallen op de goede afloop, en voorzitter Marijn de Vries van de selectiecommissie die beter aanwijscommissie had kunnen heten, zal zichzelf voortaan een nóg betere bestuurder vinden dan ze al dacht dat ze was. Nou, niets is minder waar. Over Limburger Van den Tweel overigens geen kwaad woord; de man mag bewijzen dat hij van meer zaken verstand heeft dan alleen van het beheren van ruim honderd hectare Nederlands natuurgebied…