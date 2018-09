Aanvaller van Willem II maanden aan de kant

De 25-jarige aanvaller raakte onlangs geblesseerd aan zijn bovenbeen. De Fransman heeft inmiddels een operatie ondergaan.

,,Helaas zal ik enkele maanden niet kunnen voetballen'', liet Coulibaly weten. ,,Ik heb een spierblessure opgelopen in mijn linker bovenbeen. Voor het herstel was een operatie de beste optie. Ik ga er hard voor werken om sterk terug te keren en wens mijn teamgenoten veel succes.''

Coulibaly ondertekende vorig jaar zomer een contract voor drie jaar in Tilburg. In zijn eerste seizoen was zijn inbreng bij Willem II nog niet groot.