Til: ’Oude Meerdijk was niet erger dan De Kuip’

„Ik hou wel van dit soort wedstrijdjes”, grijnsde de aanvoerder van AZ. „Het is natuurlijk niet erger dan De Kuip, maar je merkt wel dat de supporters er hier één groot feest van maken. Normaal gesproken vinden de fans het wel welletjes geweest als hun ploeg met 4-1 achter staat, maar hier bleven ze gewoon vrolijk doorgaan. Mooi, man.”

Na de galavoorstelling tegen NAC Breda (5-0) speelden de Alkmaarders in Emmen beduidend minder, al gaven ze de Eredivisiedebutant wel een lesje in efficiëntie. „Het was niet de mooiste overwinning, maar wel een lekkere”, vervolgde Til. „Ik denk dat heel weinig ploegen hier relaxt spelen. Dit was ook nog eens de eerste thuiswedstrijd van FC Emmen ooit in de Eredivisie. Zo’n pot win je niet zo maar.”

Goed voetbal of niet, de ploeg van trainer John van den Brom stapte gistermiddag als koploper van de Eredivisie in de spelersbus voor een reis van bijna tweeënhalf uur terug naar Alkmaar. AZ staat na twee wedstrijden op zes punten, met negen doelpunten voor en slechts eentje tegen. Zondag komt Vitesse op bezoek in het AFAS-stadion.

Til: „Het gaat voorlopig heerlijk in de competitie. Niks te klagen. Van mij mag het zo door blijven gaan.”