Roglic geeft toe: ’Ik zat fout, ploeg heeft me gered’

De Sloveense kopman van Team Jumbo-Visma miste de slag in de beginfase van de rit, die door de harde wind en het hoge tempo een enerverend verloop had. Hij kwam als dertigste over de finish, op 5.29 minuten van de Belgische winnaar Philippe Gilbert. De Colombiaan Nairo Quintana was in de kopgroep de winnaar van de dag en steeg naar de tweede plek in het klassement, op 2.24 van de rodetruidrager.

„Ik ben nooit in paniek geweest”, verzekerde Roglic. „Gelukkig staan we nog altijd in een heel goede uitgangspositie. We hebben de veldslag van vandaag verloren, maar de oorlog natuurlijk niet. De komende dagen gaan er nog grote gevechten komen tussen de klassementsrenners.”

Bekijk ook: Dreun voor Roglic in spektakelrit Vuelta

"Zenuwslopende dag"

Ploegleider Grischa Niermann was na afloop blij en opgelucht dat de etappe voorbij was. „Het was een zenuwslopende dag. Er ging een groep van bijna vijftig renners al na twee kilometer weg. We waren wel mee, maar niet met Primoz. Toen de groep wegreed, wisten we dat het een heel zware dag zou worden. Het was geen goede dag voor het team. We mogen andere ploegen dankbaar zijn voor hun hulp. Gelukkig staat Primoz er nog altijd heel goed voor.”