Danny Noppert heeft smaak te pakken en dendert door op EK darts

Beide spelers kwamen tot een gemiddelde van 101 punten met drie pijlen, maar Noppert maakte in het uitgooien van de legs het verschil. Hij benutte 10 van zijn 16 finishes en gooide zelfs 170 uit. Searle had met 4 van de 18 finishes een duidelijk lagere score. In de volgende ronde treft Noppert de winnaar van het duel tussen Nathan Aspinall en Damon Heta.

De Nederlander heeft de smaak aardig te pakken. Vorige week kwam hij tot de halve finales bij de World Grand Prix in Leicester. Daar schakelde hij landgenoot Michael van Gerwen in de eerste ronde uit. Nu staat de Fries dus ook bij de laatste acht van het EK.

Van Gerwen komt later op de zaterdag ook nog in actie. Hij treft James Wade in de achtste finale.