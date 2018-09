Lammertink maakt zijn debuut in Vuelta

De 27-jarige wielrenner is door zijn ploeg Katoesja opgenomen in de selectie voor de 73e editie van de Vuelta, die zaterdag start in Malaga. Het is de derde grote ronde die Lammertink fietst. Eerder dit jaar reed hij de Ronde van Italië en vorig jaar deed hij mee aan de Tour de France.

,,Heel tof dat ik kan starten in de Vuelta", schrijft Lammertink verheugd op Twitter. De Nederlander werd onlangs tiende bij de EK wielrennen in Glasgow. Eerder dit jaar reed hij de Giro uit en hij werd daar 41e. Ook de Ronde van Frankrijk van 2017 voltooide Lammertink (75e).

Ilnoer Zakarin is de kopman van Katoesja voor de Vuelta. Bij de Tour van dit jaar eindigde de 28-jarige Rus als negende in het klassement.