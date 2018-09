Anne Terpstra ontbreekt op WK mountainbike

Zij is nog niet hersteld van een infectie aan haar enkel, waarvan ze eerder deze maand bij het EK in Glasgow last kreeg. Anne Tauber daarentegen maakt haar WK-debuut. Ze eindigde bij het EK als zesde.

Bij de mannen is Mathieu van der Poel de troef van Nederland. De nationale kampioen stapte bij het EK al vroeg in de wedstrijd af, omdat hij geen ,,goede benen'' had. ,,Mathieu is ons belangrijkste speerpunt, hij gaat voor een medaille'', liet bondscoach Gerben de Knegt weten.

,,Na zijn mindere dag op het EK MTB in Glasgow heeft hij laten zien dat zijn vorm gewoon heel goed is met zijn verschillende overwinningen op de weg en een zilveren EK-medaille in de wegrit. Verder is het ook een parcours wat hem erg goed moet liggen.''

De Knegt heeft ook alle vertrouwen in Tauber. ,,Ze heeft al een heel mooi seizoen met meerdere podiumplekken in de wereldbeker. Ze is erg gemotiveerd om een mooi WK-resultaat neer te zetten. De breuk in haar pink is inmiddels geheeld.''