Movistar rekent op Quintana en Valverde

Voor de 38-jarige Valverde wordt het zijn twaalfde deelname aan de Ronde van Spanje. Hij won de Vuelta in 2009 en stond nog eens vijf keer op het podium. Hij schreef in totaal negen etappes op zijn naam. De tien jaar jongere Quintana begint in Malaga aan zijn vijfde Vuelta. De Colombiaan won de editie van 2016. Vorig jaar ontbrak hij in Spanje.

Tegenvallende Tour

Beide kopmannen van Movistar willen iets goedmaken voor een tegenvallende Ronde van Frankrijk. Quintana belandde op de tiende plaats in het eindklassement, Valverde eindigde als veertiende.

De selectie van Movistar bestaat verder uit Andrey Amador (CRi), Winner Anacona (Col), Daniele Bennati (Ita), Richard Carapaz (Ecu), Imanol Erviti (Spa) en Nelson Oliveira (Por).