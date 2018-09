Spurs mogen ook eerste CL-duel op Wembley spelen

De Londense club meldde maandagmiddag dat ze van de UEFA toestemming heeft gekregen om het eerste thuisduel daar af te werken. De bedoeling was dat de Spurs vanaf medio half september op het vernieuwde White Hart Lane zouden gaan spelen, maar die heropening is vertraagd.

Eerder communiceerde de club dat ook de competitieduels met Liverpool (15 september) en Cardiff City (6 oktober) nog niet in het verbouwde stadion konden worden gespeeld. Tottenham is de Premier League goed begonnen. Met zes punten uit twee duels is de formatie van Mauricio Pochettino net als Manchester City, Chelsea, Watford en Bournemouth nog zonder puntenverlies.

