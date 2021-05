Dick Advocaat schaamt zich diep voor Feyenoord

„Ik zag een elftal waar totaal geen geloof in zit. Er was geen voetbal, geen beleving en geen strijd. Het was geen elftal. Ik vraag me af: waar komt dat door? Komt dat door mij? Als dat zo is, dan is dat het makkelijkste”, sprak Advocaat duidelijke taal voor de camera van ESPN, mogelijk doelend op een eerder afscheid.

„Ze moeten het vooral voor Feyenoord doen. Dat verdient iedereen die keihard werkt voor de club. Als ik dit elftal zie, met spelers die topsalarissen verdienen, dan schaam ik me daarvoor.”

Advocaat kon in Den Haag niet beschikken over aanvoerder Steven Berghuis. Hij posteerde Róbert Bozeník in de spits. Later bracht hij ook Nicolai Jørgensen en Lucas Pratto nog in. „Ik heb niet één goede speler gezien vandaag”, foeterde de coach.

„Misschien moet ik wel andere spelers opstellen en niet spelers die nu bezig zijn met hun contract en met geld. Want dan krijg je dit soort wedstrijden. Er was totaal geen discipline vandaag.” Feyenoord speelt dit seizoen nog tegen Ajax (thuis), Heracles (uit) en RKC (thuis).