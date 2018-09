Valladolid huurt oud-spits FC Twente

De Turkse aanvaller, die in het verleden voor NAC Breda en FC Twente speelde, zal na een jaar weer terugkeren naar Villarreal. Valladolid heeft geen optie tot koop in het huurcontract met Villarreal.

14 miljoen

De 21-jarige spits was voorheen eigendom van Manchester City. Bij de Citizens lukte het Ünal niet om door te breken. Hij werd verhuurd aan NAC Breda en FC Twente. Vooral in Enschede liet de Turk zijn kwaliteiten zien. Ünal maakte met achttien doelpunten indruk in de Eredivisie. Villarreal betaalde vorige zomer zo’n 14 miljoen aan City voor de aanvaller.

Na zes competitiewedstrijden en één doelpunt werd Ünal in oktober verhuurd aan Levante. Amper twee maanden later haalde El Submarino Amarillo het talent weer terug. Vervolgens scoorde Ünal vier keer in zeventien duels in La Liga.

