Heerenveen-Feyenoord in gevaar na ’spandoekgate’ in Friesland

Dat meldt de Leeuwarder Courant maandagmiddag. Aanleiding is een felle discussie tussen de clubleiding van SC Heerenveen en een groep stewards. Tijdens het duel met Vitesse van afgelopen zondag wilde twee jonge Heerenveen-supporters via een spandoek met daarop de tekst ’Rust zacht Pake, vak 27, paal 8’ hun overleden opa de laatste eer bewijzen.

Consternatie

Van een van de stewards mocht het doek voor de wedstrijd al het stadion niet in, maar via een vriend van de jonge supporters kwam het uiteindelijk toch binnen en werd het opgehangen. Tijdens het duel werd het spandoek vervolgens alsnog verwijderd. En nu is er consternatie over de gang van zaken.

„Eén van onze stewards lijkt, bij een zakelijke ingang van het stadion, zelfstandig de beslissing genomen te hebben om het spandoek niet toe te laten tot het stadion. Het spandoek is, volgens het bericht op Facebook, vervolgens teruggenomen van de betreffende steward en opgehangen bij vak 16. Daar is door andere stewards besloten dat het weg moest. Hoe een en ander exact is verlopen wordt op dit moment uitgezocht, maar SC Heerenveen betreurt dat er zondag niet conform beleid gehandeld is. Het spandoek had namelijk gewoon mogen blijven hangen in het stadion”, schrijft de Friese club maandag in een verklaring op haar eigen website.

Waarheid verdoezeld

En daar hebben de stewards in het Abe Lenstra Stadion woest op gereageerd. „Het spandoek moest in opdracht van de commandoruimte worden verwijderd. Elke steward die zondag met een oortje rondliep kan dit beamen”, reageert een steward tegenover de Leeuwarder Courant. „Heerenveen beseft niet dat, doordat ze nu de waarheid verdoezelen, elke steward door hun eigen supporters kan worden aangevallen. Het is te hopen dat Luuc (Eisenga, algemeen directeur, red.) het boetekleed aantrekt. Anders is elke steward zondag het pispaaltje.”

En zondag staat het thuisduel met Feyenoord op de rol, een wedstrijd waarbij normaal gesproken het dubbele aantal stewards paraat staat. En de onvrede onder de stewards is momenteel zo groot, dat een boycot voor de wedstrijd tegen Feyenoord dreigt. En daarmee zou de wedstrijd tegen de Rotterdammers serieus in gevaar komen. Wordt vervolgd...