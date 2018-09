Willems en De Guzman krijgen gezelschap van Kostic

De Servische aanvaller verhuist op huurbasis van het gedegradeerde Hamburger SV naar Eintracht Frankfurt. De winnaar van de Duitse beker huurt de oud-speler van FC Groningen voor twee jaar en bedong tevens een optie tot koop.

6 miljoen

Kostic (25) speelde tussen 2012 en 2014 in Groningen. Hij dwong bij de noorderlingen een transfer af naar de Duitse club VfB Stuttgart, dat 6 miljoen euro voor de aanvaller betaalde. Nadat Kostic in 2016 met Stuttgart was gedegradeerd uit de Bundesliga, verhuisde hij voor 14 miljoen naar HSV. Daarmee degradeerde de 26-voudig international afgelopen seizoen ook uit de hoogste klasse in Duitsland. In 120 wedstrijden in de Bundesliga maakte Kostic zeventien doelpunten.

Op het WK in Rusland kreeg Kostic deze zomer in alle groepswedstrijden van Servië speeltijd. Hij wordt bij Frankfurt ploeggenoot van onder anderen Jetro Willems en Jonathan de Guzman.