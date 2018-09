’Mollema kan in top-5 Vuelta komen’

„Het hele team gaat Bauke helpen om hem zo goed mogelijk naar Madrid te brengen”, zegt ploegleider Jaroslav Popovich. „Als alles goed gaat, weten we zeker dat hij in de top-5 kan eindigen.”

San Sebastian

In de Tour de France kon Mollema als gevolg van een valpartij niet meedoen om een hoge klassering. De geboren Groninger was nog wel twee keer dicht bij een ritzege. Een week na de Tour eindigde Mollema als tweede in de Clasica San Sebastian. Hij werd daar in de sprint geklopt door zijn Franse medevluchter Julian Alaphilippe.

Mollema won vijf jaar geleden een etappe in de Vuelta. Hij krijgt vanaf zaterdag steun van de 38-jarige Spanjaard Markel Irizar, de Italiaanse renners Gianluca Brambilla, Fabio Felline, Giacomo Nizzolo en Nicola Conci, de Amerikaan Kiel Reijnen en Matthias Brändle uit Oostenrijk. De 73e editie van de Vuelta begint met een individuele tijdrit van 8 kilometer door Malaga.

Grote doelen

„We hebben grote doelen”, zegt Popovich. „We gaan voor ritzeges met Nizzolo in de vlakke ritten, met Brambilla en Felline in ontsnappingen en met Brändle in de tijdritten. En Bauke gaat voor het klassement. Ik zie heel veel kansen voor ons in deze Vuelta.”

Niet lang na de woorden van Popovich liet Mollema weten zelf helemaal geen klassement in de Vuelta te ambiëren. „Dat is niet mijn doel”, twitterde Mollema.