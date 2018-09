Tsonga moet ook US Open nog laten schieten

De Franse tennisser is nog altijd niet fit, nadat hij zich in april had laten opereren aan zijn linkerknie. „Mijn revalidatie kost tijd, ik kan nu nog niet op een normaal niveau spelen”, aldus Tsonga in een videoboodschap op Twitter. „Ik heb goede hoop voor het einde van dit jaar mijn rentree te maken.”

De 33-jarige Tsonga is op de wereldranglijst afgezakt naar de 64e plaats. Hij stond één keer in de finale van een grandslamtoernooi, in 2008 op de Australian Open. Novak Djokovic versloeg hem toen in vier sets.