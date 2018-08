Heerenveen in gesprek met stewards

Tijdens de competitiewedstrijd van de Friezen zondag tegen Vitesse werd een spandoek in het stadion verwijderd, met daarop een eerbetoon aan een overleden supporter. De verklaring die Heerenveen daarover naar buiten bracht, heeft tot boosheid geleid onder de stewards. Volgens de Leeuwarder Courant dreigen ze zelfs met een boycot, waardoor het thuisduel met Feyenoord mogelijk in gevaar komt.

Volgens een woordvoerder van Heerenveen gaan beide partijen deze week met elkaar om de tafel zitten. „Het is een gevoelige discussie, maar eerst moet de emotie eruit. We gaan met elkaar in gesprek om uit te zoeken wat er precies is gebeurd. We moeten het met elkaar doen, we hebben onze vrijwilligers keihard nodig.”

Niet conform beleid

Heerenveen stond bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen stil bij alle overledenen van afgelopen jaar. De club had de fans opgeroepen om in de twaalfde minuut te gaan staan en te applaudiseren. Het spandoek dat door de stewards werd verwijderd, al dan niet in opdracht van de club, paste daar volgens Heerenveen juist heel goed bij. „Heerenveen betreurt dat er niet conform beleid gehandeld is. Het spandoek had namelijk gewoon mogen blijven hangen. Sterker nog, het was een prachtig eerbetoon aan een supporter die onze club 50 jaar lang heeft gesteund!”

De stewards zeggen in de Leeuwarder Courant dat ze juist de opdracht hadden gekregen om het spandoek te verwijderen. „Elke steward die zondag met een oortje rondliep, kan dit beamen.”