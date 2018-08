Mollema fluit Trek-leiding terug: ’Ga niet voor klassement’

„Nog vijf dagen tot de start van de Vuelta”, twitterde Mollema maandagmiddag enthousiast. „Ik kijk er naar uit om weer in Spanje te koersen, ik heb hier mooie herinneringen.”

Persbericht

De Trek-ploeg meldde vervolgens in een persbericht dat een plek in de top-5 van het klassement het doel is van Mollema. „Het hele team gaat Bauke helpen om hem zo goed mogelijk naar Madrid te brengen”, zei ploegleider Jaroslav Popovich. „Als alles goed gaat, weten we zeker dat hij in de top-5 kan eindigen.”

Maar die doelstelling weersprak Mollema enigzins. „Het algemeen klassement is niet mijn doel”, zei de Trek-renner daarna weer op Twitter. De 31-jarige Mollema had eerder al laten weten voor ritzeges in de Vuelta te gaan. Volgens de geboren Groninger gaat het om een miscommunicatie. „Met de voorbereiding die ik de afgelopen weken heb gehad, is een goed klassement niet realistisch. Ik heb een week vakantie gehad met het gezin en sinds de Tour geen berg meer gezien”, meldt Mollema.

Voorbereiding

De klimmer mikt in de Vuelta vooral op een ritzege, net als tijdens zijn laatste optreden van vijf jaar geleden, toen hij in de rit naar Burgos iedereen verraste met een aanval in de laatste honderden meters. Hij gebruikt de Spaanse etappekoers ook als voorbereiding op de WK van eind september in Innsbruck. „Daarvoor is dit een ideale ronde.”

Vorige week in de BinckBank Tour corrigeerde ook Dylan Groenewegen zijn ploegleiding. Nico Verhoeven liet weten dat de LottoNL-Jumbo-renner in de eerste etappe geen goede benen had, maar werd teruggefloten door de fietser zelf. „De benen waren wel prima hoor”, reageerde Groenewegen op Twitter.

Bekijk ook: Groenewegen spreekt ploegleider tegen