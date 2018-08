PSV-coach: ’Belangrijk dat ook Ajax het haalt’

„Het is heel erg belangrijk dat PSV én Ajax de Champions League halen”, zei de coach maandagavond in Wit-Rusland. „Financieel is het misschien gunstig voor ons als wij het wel halen en Ajax niet, maar je moet ook naar de langere termijn kijken. Als we ons nu allebei kwalificeren, kunnen we misschien weer naar een situatie dat de landskampioen zich rechtstreeks voor de groepsfase plaatst.”

Als PSV zich ten koste van BATE Borisov kwalificeert voor het hoofdtoernooi, levert dat ook een grote som geld op. „Maar met de financiën houd ik me eerlijk gezegd niet zo bezig”, zei Van Bommel. „Wij kunnen bij winst minimaal zes wedstrijden op topniveau spelen en dat is waar wij voor voetballen. Niet voor de miljoenen, al zijn die natuurlijk ontzettend belangrijk en waardevol voor de club.”

PSV speelt dinsdagavond om 21.00 uur (Nederlandse tijd) het uitduel bij BATE Borisov.