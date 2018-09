KV Mechelen ontslaat Van Wijk na slechte start alsnog

De 55-jarige Noord-Hollander kreeg in maart ondanks de degradatie uit de hoogste klasse een nieuw contract bij de Belgische club, maar na drie wedstrijden op het tweede niveau komt het alsnog tot een breuk.

„Na een gesprek over de tegenvallende resultaten hebben we in onderling overleg beslist om de samenwerking nu te stoppen”, meldt het bestuur van Mechelen op de website. „De coach gaf aan dat het gewoonweg niet loopt zoals het zou moeten.” KV Mechelen speelde twee keer gelijk en verloor afgelopen vrijdag (1-2) van Lommel SK.

Handhaving

De Nederlandse trainer begon eind januari bij de club die ooit Europese successen vierde. Als opvolger van Aleksandar Jankovic slaagde hij er net niet in Mechelen voor degradatie te behoeden. Op doelsaldo wist Eupen zich na een omstreden 4-0 zege op Moeskroen ten koste van Mechelen te handhaven.

Van Wijk geldt in België als specialist in clubs naar het hoogste niveau brengen. Hij promoveerde met Oostende (1998), Roeselare (2005), Bergen (2011), Charleroi (2012) en Westerlo (2014).