Verstappen krijgt Gasly als nieuwe teamgenoot

De 22-jarige Fransman neemt bij het team van Max Verstappen de plaats in van de Australiër Daniel Ricciardo, die onlangs bekendmaakte over te stappen naar Renault. Gasly rijdt nu nog voor Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. Vorig jaar maakte de coureur zijn debuut in de Formule 1.

Gasly, die in 2016 de titel behaalde in de GP2 Series, staat halverwege het seizoen op de dertiende plaats in de stand om het wereldkampioenschap met 26 punten.