Bjorg Lambrecht: Klein, dapper, talentvol en vrolijk

Bjorg Lambrecht won in de Dauphine de witte trui. Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

De temperatuurmeter in de Adelaide Hills kroop probleemloos boven de veertig graden Celsius, terwijl Bjorg Lambrecht zich in zijn eentje klaar maakte voor zijn rit in de Tour Down Under. Na een reis van 16.000 kilometers van bijna een etmaal was hij in januari 2018 in de Westkust van Australië gearriveerd om zijn debuut te maken in het WorldTour-peloton. Hier had hij lang naar uitgekeken. Tussen de besten van de wereld fietsen was immers altijd zijn grote droom.