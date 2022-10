Rintje Ritsma kijkt uit naar nieuwe uitdaging: ’Het is 5 voor 12’

De 52-jarige Fries is trots op zijn aanstelling en kijkt uit naar het traject dat komt. „Het is fantastisch dat ik de kans krijg om met zulke mooie atleten te werken.” Meermaals benadrukt Ritsma dat het vertrouwen met de schaatsers voor hem bovenaan staat. „Ik spreek de taal van de atleten en weet hoe ze denken. De start van het seizoen is al snel, maar wanneer we met elkaar het vertrouwen kunnen vinden, geloof ik dat we dit seizoen al tot mooie dingen in staat zijn.”

Ritsma heeft zich vorig jaar meerdere keren kritisch uitgelaten over het beleid van de bond met betrekking tot de teamonderdelen. Heeft hij dan geen moment getwijfeld om het stokje van Jan Coopmans over te nemen? „Met de kennis van vorig jaar zou ik heel sceptisch zijn, maar tijdens het eerste gesprek met Remy de Wit (technisch directeur bij de bond) heeft hij dat meteen kunnen wegnemen.” Volgens Ritsma staan de schaatsers er nu heel anders in. „Zij zien ook dat het 5 voor 12 is. De trein gaat rijden. Als ze willen opstappen, moet dat nu. Doen ze dat niet, dan is er geen plaats meer.”

Waar ging het mis?

De Wit benadrukt dat na de afgelopen Spelen uitvoerig met de coaches en schaatsers is gepraat. Waar ging het mis? Welke kant willen ze op? Uit die gesprekken kwam vooral naar voren dat commitment belangrijk is. Afspraak is afspraak. De Wit: „Dat betekent dat wanneer een schaatser toezegt om bij een training te zijn, maar zonder geldige reden toch niet komt, hij of zij van de lijst gaat. Ja, ook richting de Spelen.”

Ook kwam uit die gesprekken naar voren dat er behoefte is aan een sterke leider. „Iemand met overwicht die niet bang is om met zijn vuist op tafel te slaan en tegelijkertijd kan verbinden. We hebben met meerdere coaches gesproken, maar de match met Rintje was het beste.” De Wit zal Ritsma ondersteunen in zijn functie.