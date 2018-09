Almere City start met winst bij Jong AZ

Onder Jack de Gier greep de ploeg uit Flevoland vorig seizoen net naast promotie naar de Eredivisie, en tegen de Alkmaarse beloften liet de ploeg zien dat de goede vorige jaargang geen toevalstreffer was. Via Niek Vossebelt en Tim Receveur had Almere al binnen twintig minuten een 2-0 voorsprong te pakken. Beide spelers kopten raak uit een dood spelmoment. Vossebelt uit een hoekschop, Receveur uit een vrije trap.

Rode kaart

Zwak verdedigen van de Alkmaarse defensie leverde de bezoekers na een kein half uur zelfs de derde goal van Stijn Meijer op. Jong AZ leek kort na rust helemaal terug in de wedstrijd te komen, toen Almere-verdediger Moustapha Seck met rood van het veld werd gestuurd en de thuisploeg een penalty kreeg. Die werd door spits Jelle Duin echter wild over geschoten.

Via Tijjani Reijnders (halverwege de tweede helft) en invaller Ferdy Druijff (in blessuretijd) scoorde de formatie van Michel Vonk nog wel twee keer, maar de marge die Almere had opgebouwd bleek uiteindelijk net voldoende.