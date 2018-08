Atlético Madrid ontsnapt in ’Spaanse topper’

Angel Correa is de doelpuntenmaker aan de zijde van Atlético Madrid. Ⓒ AFP

VALENCIA - De krachtmeting tussen Valencia en Atlético Madrid in de Spaanse competitie heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel tussen de nummers twee (Atlético) en vier (Valencia) van afgelopen seizoen in La Liga eindigde in Mestalla in 1-1.