Bondscoach Koeman ziet Wijnaldum en Van Dijk met Liverpool winnen

Bij Liverpool stonden Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk in de basis. Bij Crystal Palace was Patrick van Anholt vanaf het eerste fluitsignaal van de partij. Hij ontving in de 42e minuut een gele kaart, maar speelde wel de wedstrijd uit. Ook Wijnaldum en Van Dijk werden niet gewisseld.

Bondscoach Ronald Koeman zag vanaf de tribune in Londen zo drie van zijn internationals aan het werk. Het Nederlands elftal oefent op 6 september tegen Peru en speelt op 9 september in de Nations League tegen Frankrijk.

De bezoekers uit Liverpool kwamen vlak voor rust op voorsprong via een benutte strafschop door James Milner. De penalty werd toegekend nadat Mohamed Salah binnen de zestien meter was neergehaald door Mamadou Sakho.

In de 75e minuut leek het duel te worden beslist nadat Salah alleen op het doel van Crystal Palace afstevende. De Egyptenaar werd echter net buiten het strafschopgebied onderuitgehaald door Aaron-Wan Bissaka, die daardoor met rood het veld moest verlaten. De toegekende vrije trap werd door Salah niet tegen de touwen geschoten. Daardoor bleef het tot de laatste minuut spannend. In blessuretijd haalde Sadio Mané uit een geslepen counter alsnog definitief de trekker over; 0-2.

Na twee speelronden heeft Liverpool de volle buit te pakken en is in de Premier League met zes punten zo gedeeld koploper. ’The Reds’ moeten op basis van doelsaldo alleen Manchester City voor zich dulden.

