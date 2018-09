’Buitenaards en echt sick wat Maarten van der Weijden heeft gedaan’

Nuis volgde de loodzware tocht van Van der Weijden op de voet. „Ik zag net weer dat filmpje waarin hij werd opgewacht door zijn dochters na 100 kilometer zwemmen”, vertelt de 28-jarige schaatskampioen. „Ik krijg nu gewoon weer kippenvel als ik erover praat. Zijn lichaam was helemaal in de war, hij zat er compleet doorheen en dan op zo’n ontroerend moment kreeg hij even snel een kus van zijn dochtertje. Zo bijzonder. Mooier kun je het niet hebben, denk ik.”

Los van de wereldprestatie van ’VdW’ kan Nuis niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de imponerende inspanning van Van der Weijden is in de strijd tegen kanker. „Bijna het hele land leefde de afgelopen dagen met hem mee en weet waarvoor hij dit heeft gedaan. Ik hoop dat het heel veel ogen opent en dat mensen blijven doneren. En dat ze even aan Maarten denken als er een vrijwilliger voor de deur staat met een collectebus. De meeste mensen zullen deze prestatie van Maarten niet kunnen evenaren, maar met iedere donatie kunnen ze wel een verschil maken in de strijd tegen kanker. Mijn steun heeft hij in elk geval.”