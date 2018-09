PSV wacht af, bal ligt bij Luckassen

Net als tegen Fortuna Sittard ontbreekt Derrick Luckassen (foto) vanavond in het duel met BATE Borisov bij PSV. De verdediger (23) is niet meegereisd naar Wit-Rusland, omdat hij bezig is met een transfer.

De oud-speler van AZ is in gesprek met het Duitse Hertha BSC over een overgang naar Berlijn. Dat kan gaan om zowel een permanente transfer als om een huurdeal.

PSV wacht rustig af. Luckassen wil graag spelen en ziet dat hij bij PSV de concurrentiestrijd heeft verloren. De Eindhovenaren hebben al ingespeeld op een vertrek van één of meerdere verdedigers met de transfervrije komst van Trent Sainsbury.

Ook een transfer van Nicolas Isimat-Mirin hing in de lucht, maar op dit moment heeft PSV geen signalen dat hij op korte termijn gaat vertrekken. Naast het huidige centrale duo Daniel Schwaab en Nick Viergever heeft trainer Mark van Bommel ook jeugdexponent Armando Obispo nog achter de hand.