’Ajax licht favoriet in play-offs Champions League’

„Ik denk dat Ajax thuis sowieso zal winnen. Tenzij het eerste doelpunt lang uitblijft of Ajax in een fysieke strijd raakt verwikkeld. Maar met een hoge balcirculatie is Dinamo kapot te spelen en voorzie ik geen problemen voor Ajax”, aldus Levchenko.

„Al is Dinamo Kiev natuurlijk geen Standard Luik. Dinamo speelt veel compacter en komt naar de Johan Cruijff ArenA om niet te verliezen. Als dat lukt willen ze het thuis met de steun van de supporters afmaken.”

