’Journalisten in Oekraïne in verwarring door Ajax’

„Iedereen weet dat Ajax een heel grote club is. Maar de journalisten in Oekraïne zijn echt in verwarring”, lacht Evgeniy Levchenko. „Ze hebben Ajax tegen Heracles Almelo én thuis tegen Standard Luik gezien en begrijpen niet dat het verschil zó groot kan zijn. Ik heb ze uitgelegd dat het nogal wat scheelt of Frenkie de Jong en Klaas-Jan Huntelaar meedoen of niet.”

Ajax neemt het in de play-offs van de Champions League in een tweeluik op tegen Dinamo Kiev. De eerste wedstrijd staat voor woensdag in Amsterdam op het programma. De return is een week later.

