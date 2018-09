Talentboek - Wassink: lange weg richting badmintontop

Op hun weg naar de top denken sommige sporttalenten nog weleens te veel op de korte termijn. Ze stillen hun honger naar succes liever nog gisteren dan vandaag. Maar het is juist de kunst om stapje voor stapje naar je uiteindelijke doel toe te werken.

De Hoofddorpse badmintonner is realist genoeg om te beseffen dat hij nog een lange weg heeft te gaan. Hij heeft geduld. „Ik ben nu 17. Een badmintonner is op de top van zijn kunnen als hij rond de 27, 28 is. Mijn droom is het dan ook om in 2028 in Los Angeles deel te nemen aan de Olympische Spelen. Eerder mag ook, maar dat is moeilijker haalbaar.”

Wassink badmintont al sinds zijn zesde. Hij speelt nu in het tweede team van Duinwijck (Eerste Divisie) en maakt deel uit van de nationale jeugdselectie onder 19 jaar. Vorig jaar was hij in het dubbelspel achtste van Europa (jeugd) en dit jaar eerste op het NK junioren. Over een maand doet hij in Estland mee aan het EK-jeugd. „Om nog beter te worden, ben ik vorig jaar verhuisd naar Papendal. In Arnhem volg ik een opleiding op het CIOS.”

Wassink doet veel mee aan sterk bezette internationale toernooien. „Daar kan ik punten scoren voor de wereldranking. Deze is op termijn mede bepalend voor deelname aan bijvoorbeeld de Zomerspelen. De kosten voor deze toernooien zijn minimaal 1500 euro en komen voor eigen rekening. Om er aan mee te kunnen doen, heb ik financiële hulp nodig. Wie me steunt, geef ik afhankelijk van de donatie een gesigneerd spelersshirt of een clinic.”

