Pijnlijke nederlaag Oranje-tennissters tegen Spanje

En dus beleefde Elise Tamaëla een wel heel tegenvallend debuut als captain. De voormalig coach van de gestopte Kiki Bertens is de opvolger van Paul Haarhuis, die de Nederlandse vrouwen van 2014 tot vorig jaar onder zijn hoede had. Door de nederlaag kan Oranje een plekje bij de prestigieuze Finals vergeten.

Het zag er na de eerste dag al weinig florissant uit na nederlagen van Lesley Pattinama-Kerkhove tegen Sorribes Tormo (4-6, 3-6) en Rus tegen Nuria Parrizas Diaz (2-6, 6-7 (4). Beide Nederlandse vrouwen veroverden geen set. Vooral voor Rus was dat een hard gelag, omdat ze in de tweede set een 5-1 voorsprong niet kon verzilveren.

Dramatische start op zaterdag

Voor rond de 750 toeschouwers in de Bossche Maaspoort verging het Rus een dag later al niet veel beter. De 31-jarige Zuid-Hollandse deed wat ze kon, maar had geen antwoord op het gevarieerde spel van haar slimme opponente. Binnen een half uur was ze de eerste set met 6-0 zonder gamewinst kwijt.

Captain Elise Tamaëla probeert Rus vrijdag moed in te praten. Ⓒ AMP/HH

In de tweede set ging het publiek achter haar staan. De aanwezige fans beseften dat Rus wel wat steun kon gebruiken nu een totale vernedering dreigde. Tot 2-2 ging het gelijk op. Een slim gespeelde rally van de Spaanse en een forehand fout van de Nederlandse zorgden er vervolgens voor dat Rus weer achter de feiten aanliep.

Met wat snoeiharde forehands brak de nummer 74 van de wereld nog wel terug, maar bij een 4-5 stand moest Rus opnieuw haar servicegame inleveren en was het ook direct gedaan. Een bittere teleurstelling voor Rus, die zich meer had voorgesteld van haar rol als kopvrouw als opvolgster van Bertens.

Play-off

Oranje moet nu in een play-offduel een plek in de wereldgroep veiligstellen. Als dit later dit jaar lukt, kan er volgend jaar opnieuw worden geprobeerd om het lucratieve toetje van het seizoen te bereiken