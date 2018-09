Zelfs Sluiter is verbaasd over de progressie van Bertens

Kiki Bertens verkeert in een grootse vorm. Ze schreef heel knap het toernooi van Cincinnati op haar naam. Ⓒ AFP

Amsterdam - Hij wil vooral nuchter in plaats van euforisch overkomen en zegt de progressie van Kiki Bertens wel te kunnen verklaren. Maar coach Raemon Sluiter geeft eerlijk toe dat ook hij verbaasd is over het grote succes van Kiki Bertens bij het toernooi van Cincinnati. „Dit is behoorlijk extreem.”