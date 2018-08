Sluiter: ’Hier kan ik mijn ogen niet voor sluiten’

Bekijk ook: Bertens naar hoogste ranking ooit

Ook haar coach Raemon Sluiter geeft toe dat Kiki Bertens dit seizoen een serieuze kans heeft om zich bij dit selecte gezelschap te voegen. „We zijn dus niet zo met de ranglijst bezig, maar hier kan ik mijn ogen niet voor sluiten. We moeten beseffen wanneer ze waarvoor speelt en desnoods een extra toernooi inplannen om dat te halen.”

Bertens kan in dat opzicht haar eerste slag slaan tijdens de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar dat volgende week maandag begint. Ook in New York zal ’team Bertens’ slechts bestaan uit de hoofdrolspeelster zelf, coach Sluiter en Remko de Rijke, haar vriend en fysiotherapeut.

„We denken weleens over uitbreiding”, zegt Sluiter. „Maar dit is een heel hecht clubje en Kiki wil niet snel iemand erbij die ze niet heel goed kent en waarmee ze niet zo veel heeft. Het is wel even druk, maar we houden het toch even zo.”

