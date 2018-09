Levchenko weet waar Ajax op moet letten

Evgeniy Levchenko: „Dinamo Kiev dankt zijn wereldwijde faam aan oud-trainer Valeri Lobanovski.” Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Evgeniy Levchenko (40) genoot zijn opleiding in Oekraïne bij Shakhtar Donetsk en verdient zijn geld in Nederland als tv-analist. „Met Dinamo Kiev heb ik niet zo veel en in mijn huidige functie hoor ik neutraal te zijn over Ajax. Dus heb ik geen voorkeur wie er naar de groepsfase van de Champions League gaat”, lacht de oud-speler van FC Groningen, Vitesse en Willem II die op verzoek van TELESPORT en als kenner van het Oekraïense voetbal zijn licht laat schijnen over de tegenstander van Ajax in de Champions League-play-off.