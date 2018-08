Verstappen tipt Formule 1-fans

„Het is altijd speciaal om op Spa te racen. Ik ben op een uur rijden van het circuit geboren, dus het is min of meer een thuisrace voor mij”, vertelt de Nederlander aan Verstappen.nl. De campings rond het circuit zullen weer vol zitten met enthousiaste fans. „Dat versterkt het gevoel van een thuiswedstrijd alleen maar.”

Er komen altijd veel Nederlandse fans naar het circuit in België. Ⓒ ANP

Verstappen kent het circuit op zijn duimpje. „Eau Rouge is natuurlijk speciaal, maar mijn favoriete gedeelte is Pouhon. Die linkerbochten voelen geweldig. Als je op Spa bent, moet je de wafels en frietjes proberen. Ze zijn een traditie en heerlijk.”

Verstappen zegevierde eerder dit seizoen in Oostenrijk onder toeziend oog van tienduizenden Nederlandse fans. „Winnen op Spa zou vergelijkbaar zijn, met overal oranje en vlaggen. Hopelijk kunnen we de fans dit jaar reden tot lachen geven.”

Dat lukte Verstappen in 2017 niet. Tot teleurstelling van de Limburger en zijn vele fans gaf de bolide van de Red Bull-coureur er een jaar geleden na zeven ronden de brui aan.