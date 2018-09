Miljoenen op het spel voor PSV

De financiële opsteker van het spelen in de Champions League valt evenwel niet te onderschatten. PSV rekent bij deelname aan het hoofdtoernooi op zo’n 35 miljoen euro aan bruto-inkomsten. Als Ajax zich in die situatie niet zou plaatsen, zal dat bedrag nog enkele miljoenen hoger liggen. Ter vergelijking: deelname aan de Europa League – bij uitschakeling tegen BATE Borisov – brengt vijftien miljoen euro in het laatje.

De wellicht typisch Nederlandse gedachte dat PSV ’wel eventjes wint’ van de kampioen van Wit-Rusland is Van Bommel tegen het zere been. Hij hamert er vanaf dag één al op dat motivatie voor elke wedstrijd, tegen wie dan ook, uit zijn spelers zelf moet komen.

Precies het stokpaardje van zijn klankbord Bert van Marwijk, die ook is meegereisd naar Borisov. De oud-bondscoach van Oranje is letterlijk een trekpleister in Wit-Rusland, want hij loopt rond met een grote pleister op zijn voorhoofd. Het resultaat van een ongelukje thuis.

Wie er nu nog aan moet worden herinnerd dat PSV een tegenstander als BATE Borisov echt niet mag onderschatten, is volgens Van Bommel en Van Marwijk al te laat. Dat moet volgens hen inderdaad al vanaf de eerste dag van de voorbereiding zo klaar als een klontje zijn. Een uitduel met BATE moet niet anders zijn dan een wedstrijd tegen pakweg Arsenal.

„Je moet onverstoorbaar zijn. Op welk niveau dan ook”, doceert Van Bommel, die nog niet kan beschikken over de licht geblesseerde Ryan Thomas. „Als je altijd hetzelfde op kan brengen als individu en als team, dan maak je pas echt stappen. Daar probeer ik ze van te doordringen. Dat moet de maatstaf zijn voor het hele team. Maar dat is echt niet zo makkelijk als het klinkt, hoor.”