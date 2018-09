’Droom komt uit’ voor nieuwe teamgenoot Verstappen

Bekijk ook: Verstappen krijgt Gasly als nieuwe teamgenoot

Gasly is blij dat hij al zo snel doorstroomt van Toro Rosso naar Red Bull. „Het is een droom die uitkomt”, zegt de Franse rijder.

„Dit was mijn doel toen ik in 2013 aan het opleidingsprogramma bij dit team begon. Het is weer een stap vooruit in mijn ambitie om WK-wedstrijden te winnen en meestrijden voor de titel. Ik ben erg competitief ingesteld en wil altijd winnen.”

Dit seizoen staan in de Formule 1 nog negen races op het programma. De eerstvolgende is komend weekeinde in België.