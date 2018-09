Dortmund haalt opgelucht adem na ’lelijke zege’

Bekijk ook: Borussia Dortmund ontsnapt op miraculeuze wijze aan blamage

De Duitse topclub kroop op bezoek bij SpVgg Greuther Fürth door het oog van de naald met een lat gelijkmaker en de winnende goal in de verlenging.

Roman Bürki had al verwacht dat Borussia het zwaar zou krijgen tegen de club van het tweede Duitse niveau. Fürth heeft het uitstekend gedaan. Desalniettemin hadden wij de controlen en hebben we meerdere grote kansen niet benut. Uiteindelijk hebben we geluk dat we de tweede ronde hebben bereikt. We zijn klaar voor de Bundesliga”, aldus de goalie.

„Omdat we niet snel op voorsprong kwamen, werd het almaar lastiger voor ons”, vertelde Marco Reus. „Het team weet nog niet precies waar het staat. We moeten nu het positieve eruit halen en deze lelijke zege meenemen.”