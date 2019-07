Groenewegen wint zevende etappe na massasprint

Zoals van te voren werd verwacht eindigde de zevende etappe in een massasprint. Daarin was Groenewegen te sterk voor de rest.

Vroege ontsnapping

Twee renners (Stéphane Rossetto en Yoann Offredo) waagden aan het begin van de etappe een poging. Ze reden weg van het peloton, maar uiteindelijk het mocht niet baten voor de twee Fransmannen.

Stephane Rossetto (r) en Yoann Offredo hielden lang stand, maar waren niet opgewassen tegen het peloton. Ⓒ AFP

In de 230 kilometer lange vlakke rit - die slechts drie colletjes kende van de vierde, derde en nogmaals vierde categorie - naar Chalon-Sur-Saône, werden de koplopers nog voor de eindstreep ingerekend door het aanstormende peloton, dat zich klaarmaakte voor de massasprint.

Massasprint

Een kleine tien kilometer voor de eindstreep begonnen de sprinttreintjes zich al te vormen. Team Sunweb (Michael Matthews), Deceuninck-Quick-Step (Elia Viviani), BORA (Peter Sagan), UAE (Alexander Kristoff) en Jumbo-Visma (Groenewegen) meldden zich vooraan het peloton om hun sprinter zo goed mogelijk te lanceren.

Groenewegen was op zoek naar revanche. De Nederlander viel in de eerste etappe en moest het ook in de vierde rit afleggen in de eindsprint, die gewonnen werd door Viviani.

Uiteindelijk trok Groenewegen na een spannende sprint aan het langste eind.

Klassement

In het klassement is er wat betreft de gele trui weinig veranderd. De kopmannen verloren geen tijd ten opzichte van elkaar. Zo blijft Giulio Ciccone de man in het geel en is Steven Kruijswijk de beste Nederlander. De renner van Jumbo-Visma is terug te vinden op de achtste plaats.

Giulio Ciccone behoudt zijn gele trui. Ⓒ AFP

