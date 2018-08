’Dit gaat mijn voorstelling te boven’

Toen de olympisch kampioen op rek van Londen 2012 hoorde van Maarten van der Weijdens plannen, was zijn eerste gedachte dat deze de Tocht der Tochten in etappes zou voltooien. „Dat hij dit nu in één ruk heeft gedaan, gaat mijn voorstelling te boven.”

Niet alleen als turner en collega-sporter, ook als arts volgde Zonderland de monsterlijke inspanning met bovengemiddelde interesse. „Dit is niet iets dat je ook maar moet proberen. Hij is door de grens heen gegaan en heeft heel diep in zijn reserves moeten tasten. Maandag kwam het welhaast onvermijdelijke moment dat zijn lijf dusdanig protesteerde dat hij niet verder kon. Dat zegt alles over wat deze inspanning met een menselijk lichaam doet.”

„Wie zo lang door pijn en vermoeidheid kan zwemmen, levert mentaal een grootste prestatie”, meent Zonderland, die in zijn hoedanigheid van ambassadeur van de zwemtocht Van der Weijden gisteravond in Leeuwarden huldigde.

„Vergeet niet dat iedere topsporter zijn lichaam door en door kent. Maarten heeft zoveel ervaring met het zwemmen van lange afstanden dat hij als geen ander weet wanneer hij het moment is aangebroken om te stoppen. Als die grens ligt op het onwaarschijnlijke aantal van 163 kilometers, dan zegt dat alles over hem.”