Kishna herstelt bij ADO

De aanvaller meldt zich dinsdag bij de eredivisionist om daar verder te herstellen van een zware knieblessure.

Kishna staat nog onder contract bij het Italiaanse Lazio, dat hem vorig seizoen verhuurde aan ADO Den Haag. Kishna raakte al in zijn tweede competitiewedstrijd zwaar geblesseerd.

Het is nog niet bekend wanneer hij weer helemaal fit is en of ADO Den Haag hem weer kan huren.