Bryan Linssen: ’Die eigenschap van Max Verstappen herken ik bij mezelf’

Voetbal

Newcastle United biedt op voormalig Ajax-speler Sven Botman

Na een roerige zomerse transferwindow staat Sven Botman wederom in de schijnwerpers. Newcastle United, dat na de recente overname door een investeringsfonds uit Saoedi-Arabië flink in de slappe was zit, is bij Botmans club Lille OSC aan het bieden geslagen op de jonge verdediger uit Badhoevedorp.