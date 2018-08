’Er zit bloed in het water bij Manchester United’

„Er zit bloed in het water op Old Trafford. Ed Woodward is ongelukkig, de manager is ongelukkig, de spelers zijn ongelukkig en de fans zijn ongelukkig”, omschrijft Wright de situatie in Manchester.

Mourinho waarschuwde in de zomer dat het een lastig seizoen zou worden als er geen directe versterkingen zouden worden aangetrokken. Die versterkingen zijn er voorlopig nog niet. Tot onvrede van de 55-jarige Portugees.

„Er moet wat gebeuren”, vertelt Wright aan de BBC. „Hoeveel geld United ook verdient, op deze manier gaat het helemaal verkeerd. Ik kan me niet voorstellen dat er een andere uitkomst volgt dan dat Mourinho zijn baan verliest, als het zo doorgaat.”

Bij de bookmakers is Mourinho topfavoriet om er dit seizoen als eerste manager uit te vliegen in de Premier League. De naam van Zinedine Zidane zingt rond. Die nam na afgelopen seizoen afscheid van Real Madrid na een onwaarschijnlijk succesvolle periode. „Maar waarom moeten we het over Zidane hebben als er geen baan beschikbaar is?”, vraagt een anonieme bron van United zich af in gesprek met de BBC.