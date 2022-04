City houdt stand na verhit duel bij Atlético

Om een Madrileens onderonsje in de halve finale tegen Real Madrid af te dwingen, moest de ploeg van Diego Simeone de 1-0 nederlaag van de heenwedstrijd zien weg te poetsen. Dat dit in eigen huis moest gebeuren, maakte de opgave nog moeilijker. De Spanjaarden wonnen immers nog niet één thuisduel in de Champions League dit seizoen.

De sfeer in het Wanda Metropolitano was vanaf het eerste moment uitstekend. Ruim 68.000 toeschouwers zorgden voor een heerlijke ambiance in het stadion. Het zag er overigens lange tijd naar uit dat er veel minder supporters aanwezig mochten zijn vanwege een straf voor de Spanjaarden. Die straf is echter opgeschort en dus was een vol huis toch mogelijk.

Ander vaatje

Atlético wist dat het woensdagavond uit een ander vaatje moest tappen dan vorige week toen het geen enkele doelpoging noteerde en dat was al snel duidelijk. De Spanjaarden zochten vanaf de aftrap direct meer de aanval en zetten veel meer druk dan een week eerder, maar echt grote kansen leverde het niet op.

City leek een vroege tegenvaller te moeten incasseren, nadat Phil Foden na een beuk op de grond bleef liggen met een hoofdwond. Jack Grealish werd direct van de bank gestuurd om warm te lopen, maar met verband om zijn hoofd kon Foden toch verder.

De eerste echte grote kans van de wedstrijd was na een half uur spelen voor de bezoekers. Foden legde de bal breed op İlkay Gündogan, maar de Duister zag zijn inzet tegen de paal komen.

Gevaarlijker

De rust leek Atlético goed te hebben gedaan, want de ploeg van Simeone schoot uit de startblokken en leek het geloof helemaal te hebben gevonden. João Félix en Antoine Griezmann kregen kansen op het openingsdoelpunt, maar de Engelsen hielden nog altijd stand. Het was eenrichtingsverkeer in Spanje en City moest geregeld alle zeilen bijzetten om geen tegendoelpunt om de oren te krijgen.

Met nog twintig minuten op de klok om iets te forceren, besloot Simeone liefst drie verse krachten binnen de lijnen te brengen. Maar ook met Yannick Carrasco, Rodrigo De Paul en Ángel Correa in de ploeg voor Antoine Griezmann, Koke en Renan Lodi lukte het Atlético, ondanks verwoede pogingen, niet om een treffer te maken. Ook Luis Suárez kon niet voor het zo gewenste doelpunt zorgen.

Vlak voor tijd sloeg de vlam nog in de pan, nadat Felipe vol op de enkel van Foden ging staan. Stefan Savic, Nathan Aké en Felipe moesten dit bekopen met een gele kaart. Voor Felip was het zijn tweede en dus moest Atlético tijdens de absolute slotfase verder met tien man. Ook in de negen minuten blessuretijd bleven de Spanjaarden aanzetten, maar de goal wilde maar niet vallen. En dus gaat Manchester City in de halve finale van het miljoenenbal aantreden tegen Real Madrid.

ManCity-verdediger Stones prijst kalme teamgenoten

Verdediger John Stones van Manchester City prees de wijze waarop zijn ploeg stand had gehouden bij Atlético Madrid, zelfs toen het in de slotfase flink uit de hand liep. „We zijn kalm gebleven en het is verleidelijk om je in dat soort zaken mee te laten slepen”, zei hij tegen BT Sport.

In de slotfase van de wedstrijd in Madrid ging het mis, toen Phil Foden na een overtreding bewust terug het veld inrolde. Iedereen rende naar het opstootje toe.

„We weten dat ze soms dat soort zaken proberen en we zijn daar heel goed mee omgegaan”, zei Stones. „Het is niet leuk om het erover te hebben en ik wil er niet te veel op ingaan, want over twee wedstrijden hebben we geweldig gespeeld tegen een tegenstander die zo goed is in wat hij doet. We wisten dat dit geen gemakkelijke plek zou zijn om te spelen. Het is een vijandige omgeving en het was een moeilijke avond, maar hoe we ons staande hebben gehouden en in de hand hebben gehad was ongelofelijk.”

Diego Simeone stelt dat Atlético is verslagen door een exceptionele tegenstander. Ⓒ ANP/HH

Simeone trots op spelers maar niet blij

Simeone is teleurgesteld dat zijn ploeg is uitgeschakeld in de Champions league. „We wilden winnen op welke manier dan ook. Maar we zijn verslagen door een exceptionele tegenstander”, zei Simeone na de 0-0 in Madrid.

De Argentijnse coach van Atlético was trots op wat zijn spelers hadden gedaan. „Onze supporters waren ook buitengewoon in hoe ze het team aanspoorden. Ik weet zeker dat ze trots zijn op de manier waarop we hebben gestreden en daar gaat het om. Het enige wat wel zo is is dat we niet gewonnen hebben en dat telt uiteindelijk.”

Simeone had eerder de kritiek op de defensieve speelwijze van zijn team weggewuifd. „We spelen zoals we willen spelen. We hebben gespeeld tegen waarschijnlijk de beste ploeg ter wereld en hebben laten zien dat we het tegen ze op konden nemen. Ik ben echter niet blij want het ging om het winnen en de halve finales te halen.”