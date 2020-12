Bundesliga: Wout Weghorst kopt Wolfsburg naar een punt

Weghorst was kort na rust trefzeker met een harde kopbal van dichtbij na een prima voorzet van Renato Steffen. Het was voor de spits alweer zijn zevende doelpunt in de laatste zeven wedstrijden. Zijn doelpunt betekende voor Wolfsburg de gelijkmaker, nadat het door treffers van Jan Thielmann, Ondrej Duda (voor Köln) en Maximilian Arnold met een 2-1 achterstand was gaan rusten.

Ook Borussia Dortmund speelde zaterdagmiddag gelijk in de Bundesliga. Op bezoek bij Eintracht Frankfurt keek de ploeg al snel tegen een achterstand aan na aan goal van Daichi Kamada. Giovanni Reyna maakte in de tweede helft wel gelijk, maar de winst zat er niet meer in.

Koploper Bayern München kan later op zaterdag het gat met Borussia Dortmund al vergroten tot zes punten. Dan moet ’Der Rekordmeister’ wel winnen in de topper van RasenBallsport Leipzig.