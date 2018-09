Tegenvaller voor Team Sunweb

De Duitse wielrenner is nog onvoldoende hersteld van een virus. Hij is inmiddels vervangen door zijn landgenoot Max Walscheid.

,,Het is zonde voor Phil", laat ploegleider Aike Visbeek weten. ,,Hij was onze sprinter voor de Vuelta. Maar met Max hebben we een sterke vervanger. Het wordt zijn eerste grote ronde. Zo kan hij zich verder ontwikkelen."

Wilco Kelderman is de kopman van Team Sunweb in de Vuelta, die zaterdag van start gaat in Málaga. Hij krijgt verder steun van Mike Teunissen, Martijn Tusveld, Simon Geschke, Johannes Fröhlinger, Jai Hindley en Michael Storer.