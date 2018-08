Oude bekende van Feyenoord fluit Ajax

De Franse scheidsrechter is in Nederland vooral bekend vanwege zijn optreden tijdens Feyenoord - AS Roma (1-2) in 2015. Turpin deelde toen in de 54e en 57e minuut rode kaarten uit aan respectievelijk Mitchell Te Vrede en Erwin Mulder.

Tussen de twee rode kaarten door legde de arbiter het spel stil omdat er door de Rotterdamse fans van alles op het veld werd gegooid. Voor rust had Turpin het duel in De Kuip destijds ook al gestaakt omdat er een opblaasbanaan op het veld werd gegooid. Feyenoord kreeg later een boete van 50.000 euro.

In 2014 had Turpin ook al eens een duel van Ajax in zijn hoede. De Amsterdammers werden toen door Red Bull Salzburg overklast in de Europa League: 0-3.