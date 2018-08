Formule 1 wil Alonso behouden als ambassadeur

Dat stelt Sean Bratches, commercieel directeur van de F1. Hij betreurt het besluit van de Spanjaard om na dit seizoen te stoppen, maar hij begrijpt ook dat de tweevoudig wereldkampioen de Formule 1 de laatste jaren te voorspelbaar vindt.

„Ik hoop daarom dat we hem kunnen behouden als ambassadeur zodat hij kan helpen om deze geweldige sport vooruit te brengen”, aldus Bratches. „Er is zeker een kans om de sport minder voorspelbaar te maken en ik denk dat we daar ook werk van moeten maken. Sinds 2015 hebben maar drie teams een grandprix gewonnen. Alonso heeft gelijk. We moeten hier zeker iets aan doen. Ik had gehoopt dat hij er nog tien jaar langer bij zou zijn. Hij heeft zoveel betekend voor de sport, hij is een held en een legende.”