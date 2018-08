Red Bull-adviseur: ’Snap niet dat Ricciardo voor Renault koos’

Red Bull zou namelijk aan alle contracteisen van de Australische coureur hebben voldaan. Teambaas Christian Horner suggereerde vervolgens dat Ricciardo wellicht bang zou zijn geweest dat hij tweede rijder achter Max Verstappen zou worden.

„Ik begrijp het niet, het is een hele vreemde situatie. De onderhandelingen verliepen stroef, maar woensdag voor de Oostenrijkse GP hebben we twee uur gesproken en zijn we tot een akkoord gekomen. Tijdens het weekend hebben we gesproken en hebben we weer onderhandeld”, zegt Marko in gesprek met het Oostenrijkse Servus TV.

Red Bull-familie

Hij vervolgt: „In Hongarije vertelde hij aan Dietrich Mateschitz en mij dat hij akkoord was en dat hij tijdens de test na Hongarije ging tekenen. Maar dat gebeurde niet. Donderdag belde hij en vertelde hij me dat hij naar Renault ging. Ik kan alleen maar aannemen dat hij niet gelooft in het Honda-project of dat Renault hem veel geld geboden heeft.”

Volgens Marko wordt het voor Ricciardo op korte termijn wel ’moeilijk’ om zijn gebruikelijke shoey te doen bij een overwinning. „Met zijn tijd in het juniorprogramma erbij is hij ongeveer tien jaar onderdeel geweest van de Red Bull-familie. Hij zei dat hij in een andere omgeving moet werken. Ik begrijp dat, maar het is zonde want hij is een van onze sterkste coureurs. Hij is geweldig met het inhalen van mensen. Zijn acties komen uit het niets en soms hebben zijn tegenstanders niet eens door dat ze ingehaald zijn.”