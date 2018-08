Vinokourov (44) kwalificeert zich voor Ironman Hawaï

De Kazach, die in september 45 wordt, deed dat door tweede te worden in zijn leeftijdscategorie 45-49. Algemeen beëindigde hij de Ironman van Denemarken op de 41e plaats.

Vinokourov legde de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen af in 9 uur 4 minuten en 16 seconden. Na 1 uur en 14 minuten kwam hij pas als 1.133e uit het water, maar in het fietsen bleef hij constant boven de 40 kilometer per uur en zette hij met 4 uur en 19 minuten de achtste tijd neer. Vervolgens liep hij ook nog een degelijke marathon in 3u20.

De Ironman van Hawaï is ‘s werelds meest prestigieuze triatlon en geldt als wereldkampioenschap over de volledige afstand. De 42e editie vindt zaterdag 13 oktober in Kona plaats.

Vinokourov zette in 2012 een punt achter zijn carrière als profwielrenner. Hij won onder meer de Amstel-Gold-Race (2003), Luik-Bastenaken-Luik (2005) en de Vuelta (2006), voor hij in 2007 tijdens de Tour de France op het gebruik van bloeddoping betrapt werd. Na zijn comeback in 2009 won hij een tweede keer Luik-Bastenaken-Luik (2010) en werd hij in 2012 in Londen olympisch kampioen. Na zijn wielerloopbaan werd hij de manager van WorldTeam Astana.